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Минздрав опроверг данные об отказе США работать с Россией над вакциной

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Министерство здравоохранения России не направляло властям США предложений о совместной работе над вакциной от коронавируса. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Так Кузнецов прокомментировал публикацию телеканала CNN о том, что российские официальные лица якобы предлагали Вашингтону сотрудничество в области разработки вакцины, но получили отказ. Собеседник телеканала отмечал, что в американской администрации решили не сотрудничать с Москвой, поскольку сомневаются в эффективности российской вакцины и считают, что она не готова к испытаниям на людях.

«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», — сказал Кузнецов.

CNN узнала об отказе США сотрудничать с Москвой при разработке вакцины
Общество
Фото: Пресс-служба АФК "Система" / РИА Новости

О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Вакцину создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), ее клинические испытания завершились в июле.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, пандемия, США, коронавирус, COVID-19
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