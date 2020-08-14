Минздрав опроверг данные об отказе США работать с Россией над вакциной

Фото: АГН «Москва»

Министерство здравоохранения России не направляло властям США предложений о совместной работе над вакциной от коронавируса. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Так Кузнецов прокомментировал публикацию телеканала CNN о том, что российские официальные лица якобы предлагали Вашингтону сотрудничество в области разработки вакцины, но получили отказ. Собеседник телеканала отмечал, что в американской администрации решили не сотрудничать с Москвой, поскольку сомневаются в эффективности российской вакцины и считают, что она не готова к испытаниям на людях.

«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», — сказал Кузнецов.

О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Вакцину создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), ее клинические испытания завершились в июле.