CNN узнала об отказе США сотрудничать с Москвой при разработке вакцины

Чиновники в Вашингтоне считают, что Россия поторопилась с регистрацией вакцины. В Москве скепсис американцев объясняют общим уровнем недоверия между двумя странами

Фото: Пресс-служба АФК "Система" / РИА Новости

Американцы ответили отказом на предложение российских представителей заниматься совместной разработкой вакцины от коронавируса. Собеседники CNN в Москве объяснили это общим состоянием российско-американских отношений.

«Между двумя странами существует недоверие. И мы думаем, что именно этим объясняется нежелание американцев принимать российские технологии», - заявил источник телекомпании.

В свою очередь собеседники CNN в американской администрации объясняют отказ от сотрудничества с Москвой тем, что они попросту не верят в эффективность российской вакцины и считают ее неготовой к испытаниям на людях.

Помимо этого, собеседник телекомпании в США указал, что по его данным вакцина была испытана не малом числе добровольцев, а потому невозможно пока утверждать, насколько она будет эффективной после начала массовых прививок.

Бывший сотрудник американской администрации также рассказал CNN, что ни США, ни Всемирная организация здравоохранения не рассматривают российскую вакцину серьезно, поскольку она не прошла все обязательные стадии тестирования. Регистрацию вакцины в России он объяснил стремлением снизить общественное давление на власти на фоне большого числа заболевших.

Позицию президента Дональда Трампа в Вашингтоне не раскрывают. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани ограничилась заявлением о том, что в четверг главу государства проинформировали о российских разработках.

При этом источники CNN утверждают, что некоторые фармацевтические компании в США заинтересованы в получении дополнительной информации о российской вакцине, однако они при этом не называются.

«Если наша вакцина действительно окажется самой эффективной, то сами же американцы зададутся вопросом, почему политика помешала ее применению в их стране», - заявил источник CNN в российском правительстве.

О регистрации вакцины, созданной в центре имени Гамалеи, на этой неделе сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что одна из его дочерей сделала прививку, чувствует себя хорошо, и у нее выработались антитела. В Министерстве здравоохранения указали, что первыми вакцину получать медицинские работники и врачи, а основной части населения прививки начнут делать уже в следующем году.