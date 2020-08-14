В городах Белоруссии возобновились акции протеста

Утром 14 августа жители Минска и других городов Белоруссии снова вышли на акции протеста, сообщают Tut.by и Наша Нива. Протестные митинги в Белоруссии начались после выборов президента республики и продолжаются уже шестой день.

На фотографиях, которые публикует Tut.by, девушки с цветами снова выстроились вдоль проспекта Независимости в Минске. Помимо этого, люди стоят в шеренге на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры». Среди них тоже в основном девушки, многие одеты в черное.

Tut.by также сообщает, что в акциях солидарности в нескольких районах столицы участвуют врачи. Кардиологи четвертой больницы вышли к проспекту Дзержинского (у станции метро «Грушевка») к 7.30, а специалисты 10-й городской клинической больницы Минска появились на улицах к 08:00.

Также люди собираются у торгового центра «Рига» в Минске, им сигналят водители.