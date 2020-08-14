Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
В городах Белоруссии возобновились акции протеста Политика, 09:47 Глава UFC заявил о трудностях с приглашением чеченского рекордсмена в США Спорт, 09:42 Мурашко анонсировал публикацию данных об испытаниях вакцины от COVID Общество, 09:31 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 09:30 Перенасыщение и сверхконкуренция: каковы последствия пандемии для ретейла Pro, 09:24 Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко Политика, 09:15 Власти США изъяли у террористов криптовалюту на $1 млн Крипто, 09:04 Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от COVID Общество, 09:02 Свечников забросил шайбу и отдал пас за 88 секунд в матче Кубка Стэнли Спорт, 08:50 В Хабаровском крае нашли тела двух членов экипажа с пропавшей яхты Общество, 08:48 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке Общество, 08:10 Как придется расплачиваться за отмену офисного дресс-кода — Bloomberg Pro, 08:10 Медики назвали самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии Политика, 08:00
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В городах Белоруссии возобновились акции протеста

Фото: news.tutby.news Фото: news.tutby.news Фото: news.tutby.news Фото: nashaniva / Telegram Фото: news.tutby.news Фото: news.tutby.news Фото: news.tutby.news
Фото: news.tutby.news

Утром 14 августа жители Минска и других городов Белоруссии снова вышли на акции протеста, сообщают Tut.by и Наша Нива. Протестные митинги в Белоруссии начались после выборов президента республики и продолжаются уже шестой день.

На фотографиях, которые публикует Tut.by, девушки с цветами снова выстроились вдоль проспекта Независимости в Минске. Помимо этого, люди стоят в шеренге на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро «Институт культуры». Среди них тоже в основном девушки, многие одеты в черное.

Tut.by также сообщает, что в акциях солидарности в нескольких районах столицы участвуют врачи. Кардиологи четвертой больницы вышли к проспекту Дзержинского (у станции метро «Грушевка») к 7.30, а специалисты 10-й городской клинической больницы Минска появились на улицах к 08:00.

Также люди собираются у торгового центра «Рига» в Минске, им сигналят водители.

Наша Нива сообщает, что с утра на акции протеста вышли и жители города Новогрудок (Гродненская область).

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Материал дополняется

Теги: Белоруссия
Материалы по теме
Медики назвали самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter