Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа Общество, 19:06 Адвокат Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать Политика, 19:03 Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5% Экономика, 19:00 США раскритиковали Россию за сроки и методы испытаний российской вакцины Общество, 18:55 Цифровизация в действии: эффективные решения для ИТ- и телеком-компаний Конференции, 18:52 Силовики за 2 недели предупредили власти об опасности на складе в Бейруте Общество, 18:50 На Украине задержали прятавшего секреты в конфетах Roshen сотрудника СБУ Общество, 18:46 Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира Общество, 18:40 В Минске начались задержания на месте смерти протестующего Политика, 18:31 Примаков назвал название Россотрудничества сложным для иностранцев Общество, 18:23 Нужно ли платить налоги с криптовалют. Объясняем простым языком Крипто, 18:22 Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2» Политика, 18:22 Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 8 июня Инвестиции, 18:21 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:20
Политика ,  
0 

Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»

Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 095,44 Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.

«Участники компании «Северный поток-2», включая российских, германских и других, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Бизнес
Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

Также министр прокомментировал позицию США, направленную против проекта. Лавров отметил, что у ФРГ отличная от США позиция и Москва ценит поддержку Берлина в этой исключительно коммерческой инициативе, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы.

Ранее в партнере «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» компании Uniper из Дюссельдорфа предположили, что из-за новых санкций со стороны США газопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен.

В конце июля конгресс США одобрил новые санкции. Ограничения были направлены против владельцев любых судов, участвующих в строительстве трубопровода, и компаний, которые обеспечивают страховку задействованной в строительстве техники и ее техническое обслуживание.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода. Планируется, что по ним будет поставляться топливо в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Согласно последним данным, трубопровод закончен более чем на 90%.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами
Теги: МИД, Лавров, Северный поток-2
Материалы по теме
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
Бизнес
Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»
Бизнес
Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter