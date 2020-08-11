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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.

«Участники компании «Северный поток-2», включая российских, германских и других, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

Также министр прокомментировал позицию США, направленную против проекта. Лавров отметил, что у ФРГ отличная от США позиция и Москва ценит поддержку Берлина в этой исключительно коммерческой инициативе, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы.

Ранее в партнере «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» компании Uniper из Дюссельдорфа предположили, что из-за новых санкций со стороны США газопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен.