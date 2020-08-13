Захарова в ответ на статью NYT раскрыла суть переговоров Лаврова с Помпео

Мария Захарова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД России Сергей Лавров заметил, что заявления о «сговоре российских спецслужб с талибами» являются «недобросовестными спекуляциями, не имеющими ничего общего с реальным положением дел». Так его слова передала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя публикацию газеты The New York Times (NYT), где говорилось о предупреждении Помпео Лаврову по поводу «сговора с талибами».

В тексте NYT отмечалось, что во время телефонного разговора госсекретарь США потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения талибам («Талибан» — запрещенная в России группировка) за убийства американских военных. «В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует «красная линия» и что США резко протестуют против существования такой программы», — писала газета, ссылаясь на слова своих источников.

Захарова сообщила, что во время телефонного разговора американская сторона действительно поднимала «вопрос о некоем «сговоре российских спецслужб с талибами» — они [представители США] так сформулировали эту тему». Назвав заявления о сговоре недобросовестными манипуляциями, Лавров также «попросил передать имеющиеся у Вашингтона доказательства, которых предоставлено не было», заявила Захарова.

При этом, по ее словам, в разговоре с Помпео российский министр подчеркнул, что Москва заинтересована в американском присутствии в Афганистане, в том числе в контексте предотвращения перемещения боевиков в страны центральной Азии.