Власти пообещали провести в сентябре традиционные школьные линейки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Ethereum 2.0 уже близко. Дневник трейдера #28 Крипто, 15:28 Нурмагомедов заявил о планах провести бой с экс-чемпионом мира Сен-Пьером Спорт, 15:28 БелТА назвала имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» Общество, 15:24 Сенаторы оценили данные о создании фейков о COVID в США разведчиками Политика, 15:19 В Белоруссии сообщили о 200 заброшенных в страну «боевиках» Политика, 15:14 Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19 Общество, 15:14 Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании артистом вины в ДТП Общество, 15:11 Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде Общество, 15:08 В «Химках» произошла смена генерального директора Спорт, 15:06 Как безопасно повысить мобильность сотрудников Pro, 15:03 Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами Политика, 15:02 Сам себе преподаватель: как выбрать платформу для создания онлайн-курсов Экономика образования, 15:00  Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве Общество, 14:50 Мурашко связал рост заболевших в регионах с игнорированием мер по COVID Общество, 14:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти пообещали провести в сентябре традиционные школьные линейки

Школы России начнут учебный год 1 сентября с традиционных линеек, однако все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Школьные линейки в начале учебного года в сентябре пройдут в России с соблюдением противоэпидемических мер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», — заявила она.

Голикова пояснила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, ученики будут проходить термометрию. Учебные заведения снабдят антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего календарного года. «Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе», — сказал министр.

Также, по его словам, с Минздравом достигнута договоренность о том, что в течение первых двух недель после начала занятий в каждой школе будет присутствовать медработник. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.

Власти Москвы разрешили провести выпускной для школ в Парке Горького
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

10 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение о проведении школьных линеек 1 сентября будет принято во второй половине августа. «Мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа», — сказала тогда Попова. Она также отметила, что рекомендации Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий в школах из-за эпидемии коронавируса могут быть изменены в зависимости от ситуации с распространением заболевания. «Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено», — сказала Попова.

Выпускной вечер для столичных школ прошел 24 июля в Парке Горького. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что это стало возможным, поскольку показатели заболеваемости стабильны и идут вниз. Подмосковные выпускники отпраздновали окончание школы в военно-патриотическом парке Минобороны «Патриот» в Кубинке.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Владислав Гордеев
Теги: школьная линейка, 1 сентября, коронавирус, Татьяна Голикова
Материалы по теме
Кравцов посоветовал школам не проводить массовые мероприятия в этом году
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Общество
Власти Москвы разрешили провести выпускной для школ в Парке Горького
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter