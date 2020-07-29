Власти пообещали провести в сентябре традиционные школьные линейки

Школы России начнут учебный год 1 сентября с традиционных линеек, однако все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Школьные линейки в начале учебного года в сентябре пройдут в России с соблюдением противоэпидемических мер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», — заявила она.

Голикова пояснила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, ученики будут проходить термометрию. Учебные заведения снабдят антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего календарного года. «Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе», — сказал министр.



Также, по его словам, с Минздравом достигнута договоренность о том, что в течение первых двух недель после начала занятий в каждой школе будет присутствовать медработник. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.