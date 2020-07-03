Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.
Согласно санитарные правилам, которые ввел Роспотребнадзор:
- в детских организациях запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов;
- вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала;
- в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;
- при проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 м. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;
- дошкольники также должны заниматься отдельными группами;
- игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день;
- при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.