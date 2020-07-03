Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Согласно санитарные правилам, которые ввел Роспотребнадзор: