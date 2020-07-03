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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор до конца 2020 года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Согласно санитарные правилам, которые ввел Роспотребнадзор:

  • в детских организациях запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов;
  • вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала;
  • в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;
  • при проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 м. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;
  • дошкольники также должны заниматься отдельными группами;
  • игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день;
  • при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

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Помимо этого, до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в Арктической зоне. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

Автор: Виктория Полякова
Теги: школы, детские сады, коронавирус, санитарные нормы, Роспотребнадзор
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