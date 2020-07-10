Попова назвала сроки принятия решения по проведению линеек 1 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение о проведении школьных линеек 1 сентября будет принято во второй половине августа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа», — сказала Попова.

Она отметила, что рекомендации Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий в школах из-за эпидемии коронавируса могут быть изменены в зависимости от ситуации с распространением заболевания. «Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено», — сказала Попова.

«Главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — отметила она.