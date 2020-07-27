Кравцов посоветовал школам не проводить массовые мероприятия в этом году

Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего года. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе», — отметил министр.

Также, по его словам, с Минздравом достигнута договоренность о том, что в течение первых двух недель после начала занятий в каждой школе будет присутствовать медработник. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.

Ранее в понедельник глава Минпросвещения сообщал, что учебный год в школах начнется, как обычно, с 1 сентября в очном формате. «Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — уточнил Кравцов.