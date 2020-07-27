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Кравцов посоветовал школам не проводить массовые мероприятия в этом году

Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего года. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе», — отметил министр.

Также, по его словам, с Минздравом достигнута договоренность о том, что в течение первых двух недель после начала занятий в каждой школе будет присутствовать медработник. При этом Кравцов пообещал, что, несмотря на изменение условий, учебный процесс нарушен не будет.

Ранее в понедельник глава Минпросвещения сообщал, что учебный год в школах начнется, как обычно, с 1 сентября в очном формате. «Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — уточнил Кравцов.

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
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Фото: АГН «Москва»

В начале июля Роспотребнадзор установил санитарные требования для школ и детских садов во время пандемии. Они действуют до 1 января 2021 года. В них, в частности, прописан запрет на массовые мероприятия, требование проверки температуры и доступа к антисептикам для детей и работников.

В начале июля глава Минпросвещения допускал, что начало учебного года может пройти без линеек в традиционном формате. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сообщал министр.

Однако позже он сказал, что традиционные линейки состоятся с соблюдением мер безопасности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что окончательное решение по линейкам будет принято во второй половине августа.

Теги: Минпросвещения, Сергей Кравцов, школы
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