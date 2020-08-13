Оксана Пушкина увидела гендерную специфику в белорусских протестах

Оксана Пушкина (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вынудил женщин республики принять участие в политических процессах страны. Об этом она рассказала в комментарии РБК.

«Белорусские женщины не стремились участвовать в политике, их вынудил это сделать Лукашенко. Арестовав кандидатов-мужчин, он не поверил в потенциал женщин, допустив до выборов Светлану Тихановскую. После объединения штабов Лукашенко на языке бытового сексизма начал унижать тех, кто стал олицетворением белорусской альтернативы: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало», — заявила Пушкина РБК.

По ее мнению, женщины намного менее, чем мужчины, терпимы к насилию и видеоролики с кадрами подавления протестов «подтолкнули белорусских женщин к выходу на улицы», после чего они стали «символом мирного сопротивления белорусов» и «упреком режиму Лукашенко».

«Смотрю в Сети многочисленные видео из Белоруссии и вглядываюсь в глаза женщин, вставших в «цепи солидарности» на улицах Минска и других городов. В этих глазах — смелость и готовность к борьбе за человеческое достоинство, против бесправия и насилия. И я все больше убеждаюсь в том, что политический конфликт в Белоруссии имеет очевидную гендерную специфику и женщины играют в нем беспрецедентно важную роль», — сказала депутат.