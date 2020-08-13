В Минске женщины второй день подряд выстроили «цепи солидарности»

Оппозиция в Белоруссии переходит от массовых столкновений к мирным форматам протеста — «цепям солидарности». В Минске прошло несколько подобных акций, в которых участвовали только женщины, многие с цветами в руках

Фото: vybory_smotri / Telegram

В Минске на акции протеста второй день подряд выходят женщины. О женских акциях протеста сообщает Tut.by.

«Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре, на проспекте Независимости у кинотеатра «Октябрь», — пишет издание.

Фото и видео акций опубликовал проект Tut.by Telegram-канал «Выборы видишь?». На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках цветы. На одном из видео вдоль дороги идет колонна девушек с цветами в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им.

Еще одно видео с акции публикует Onliner: в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов при этом нет.