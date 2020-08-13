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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске женщины второй день подряд выстроили «цепи солидарности»

Оппозиция в Белоруссии переходит от массовых столкновений к мирным форматам протеста — «цепям солидарности». В Минске прошло несколько подобных акций, в которых участвовали только женщины, многие с цветами в руках
Фото: vybory_smotri / Telegram
Фото: vybory_smotri / Telegram

В Минске на акции протеста второй день подряд выходят женщины. О женских акциях протеста сообщает Tut.by.

«Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре, на проспекте Независимости у кинотеатра «Октябрь», — пишет издание.

Фото и видео акций опубликовал проект Tut.by Telegram-канал «Выборы видишь?». На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках цветы. На одном из видео вдоль дороги идет колонна девушек с цветами в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им.

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Еще одно видео с акции публикует Onliner: в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов при этом нет.

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Накануне в «цепь солидарности» выстроились несколько сотен женщин у Комаровского рынка в Минске, схожие акции проходили и в других районах города, а также в других регионах страны. «Радио Свобода» писало, что в такие цепочки выстраивались в Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны. В Могилеве выстроившихся в цепь женщин разогнал ОМОН, нескольких участниц забрали в автобус, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома.

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Помимо исключительно женских акций с требованиями прекратить произвол милиции формат «цепей солидарности» выбирают и другие группы протестующих. 12 августа у медуниверситета в Минске в цепь выстроились медики, пишет Tut.by. Как отмечает издание, на встречу с ними вышел министр здравоохранения Владимир Караник, который в тот момент находился в университете. Позднее глава Минздрава назвал эту акцию «срежиссированной». «Наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас, увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка. У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал», — говорил он.

Протестные акции продолжаются в белорусских городах четвертый день подряд, после того как ЦИК страны объявила о предварительных итогах президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. В штабе последней не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Через несколько дней Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. Милиция задержала порядка 6 тыс. участников протестов. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, протесты, Минск
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