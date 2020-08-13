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Выборы в Белоруссии ,  
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Илон Маск предложил помощь белорусам

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии. В ответе на сообщение об идущих в стране акциях протеста он спросил, чем может помочь.

К Маску обратилась пользовательница Twitter с ником Эрвин Вейков, опубликовавшая видео протестов с текстом: «Белоруссия в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы «выигрывают» свои выборы». Она попросила прочитавших распространить это сообщение, отметив в записи аккаунт Илона Маска.

В комментариях Илон Маск отреагировал на обращение. «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.

Помимо Илона Маска в сообщении был отмечен аккаунт миллиардера и одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

Ранее стало известно, что протестующих в Белоруссии поддержал солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето. Запись с фотографиями протестов в Белоруссии он опубликовал в своем Instagram. В поддержку вышедших на улицы граждан Белоруссии выступили также некоторые российские артисты.

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Протесты в Белоруссии начались после завершения выборов президента, состоявшихся 9 августа. Согласно предварительным данным, озвученным ЦИК страны, Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а Тихановская — чуть больше 10%. Протестующие не согласны с этими данными, обвиняют власти в фальсификации и требуют отставки Лукашенко.

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты, Илон Маск
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