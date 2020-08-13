Бросившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах Виктора Гаврилова, бросившего в январе 2020 года своих двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

«Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

С мужчины также взыскали алименты на содержание детей, которых оставили в семье матери для дальнейшего воспитания.

Решение суда в законную силу не вступило.

26 января мужчина прибыл из Хабаровска в столичный аэропорт Шереметьево, где он оставил он своих сыновей, 2011 и 2014 годов рождения. В их вещах находились свидетельства о рождении, а также записка, в которой отец сообщил, что у него нет денег, чтобы прокормить детей. Родители мальчиков в разводе, и мать живет отдельно. Узнав о случившемся, она заявила о готовности забрать сыновей к себе, однако органы опеки решили передать обоих под опеку бабушке.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК), а затем об истязаниях (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК). Отец детей лично явился в одно из подразделений СК. По словам мужчины, он хотел найти работу в Москве, а потом вернуться за детьми.