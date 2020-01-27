Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей

Мать двух мальчиков, которых мужчина оставил в московском аэропорту Шереметьево, не знала о случившемся, сейчас с ней работают сотрудники соцслужбы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, передает «РИА Новости».

По словам омбудсмена, родители мальчиков разведены, и мать не общалась с бывшим мужем и детьми. «Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», — сообщила Трегубенко.

По ее словам, пока никто из родственников не заявил о желании опекать оставленных мальчиков, их дальнейшая судьба определится после возвращения в Хабаровский край. Отца детей ищет полиция, решается вопрос о привлечении его к ответственности за случившееся.

Мужчина оставил двух детей, прилетевших вместе с ним из Хабаровска, в московском Шереметьево 26 января. В детском рюкзаке у них нашли свидетельства о рождении и записку. В ней отец сообщил, что у него нет денег, чтобы прокормить детей, и попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта», писал Telegram-канал Baza. По словам мужчины, он хотел через некоторое время забрать детей.