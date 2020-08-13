Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах

МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу высказывания президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами, возникшими в стране после проведения президентских выборов, управляли из Чехии. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает ТАСС.

«Посол Белоруссии был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова. Ждем представления доказательств», — сказал министр.

По словам дипломата, чешская сторона выражает решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК этой республики, победу на выборах одержал Лукашенко с результатом 80.08 %, тогда как его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10.09 %. Она не признала итоги выборов и потребовала мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

На следующий день, комментируя состоявшиеся выборы, на встрече с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от содружества Сергеем Лебедевым, Лукашенко заявил, что акциями протеста, возникшими после прошедших выборов, управляли из Польши, Великобритании и Чехии.

По его словам, испортить праздник пытались приезжие из других стран и «овцы», которыми управляли из-за границы. Президент добавил, что организаторы протестов пытались «разжечь пожар в центре Минска», но у них это не получилось.

После высказывания Лукашенко Томаш Петржичек отверг причастность Чехии и ее государственных структур к организации протестов в Белоруссии.