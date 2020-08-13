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Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов. Соответствующий пост Бурко разместил в своем Instagram.

«Пять лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь... Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», — заявил Бурко.

Бывший телеведущий призвал силовиков одуматься, «пока не поздно».

Бурко — не первый журналист в Белоруссии, которых объявил о намерении уволиться из-за насилия со стороны силовиков по отношению к гражданам.

В частности, 12 августа покинул свой пост ведущий на телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин, который вел прямые эфиры на телеканале с 2009 года. Перлин был ведущим проектов «Добрай ранiцы, Беларусь!», Евровидение и «Макаёнка, 9». Журналист объяснил свое увольнение тем, что передачи перестали вызывать у зрителей «ту эмоцию, ради которой они задумывались».

Помимо этого, о своем уходе с телеканала сообщил в Instagram ведущий новостей Сергей Козлович. По его словам. решение об увольнении он принял самостоятельно.

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Фото: AP

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК страны, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие выходят на стихийные уличные акции, требуя пересчета голосов. Милиция и военные жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. 

Теги: телеведущий, протесты, Белоруссия
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