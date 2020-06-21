Ведущий белорусского телеканала заявил о лжи коллег на фоне протестов

Обстановка в Минске 19 июня 2020г. (Фото: AP)

Телеведущий белорусского государственного канала ОНТ Артемис Ахпаш обвинил своих коллег в «откровенной лжи» о происходящих в стране событиях. Соответствующее обращение Ахпаш опубликовал в Instagram.

«Для меня вы ничем не лучше, а то и хуже тех представителей «правоохранительных органов», которые ни за что «пакуют» людей в автозаки», — написал Ахпаш.

Ахпаш отметил, что, когда на улицах белорусских городов «ОМОН «паковал» вышедших на улицы граждан, по ОНТ показывали [программу] «100-летний юбилей российского цирка».

После обращения телеведущего белорусские СМИ, в том числе «Белновости» и Newsbel.by, заметили, что страница Ахпаш пропала с сайта ОНТ. По данным «Белновости», раньше страница Ахпаша была размещена на сайте телеканала в разделе «Команда ОНТ». В подтверждение издание опубликовало скриншот прошлой страницы. Сейчас страницы телеведущего в указанном разделе нет.

Позднее, 21 июня Ахпаш написал, что не является политическим обозревателем и выразил только свою точку зрения. «Я — ведущий развлекательного жанра. И, по возможности, продолжу свою деятельность в этом жанре, но только вне государственного телевидения», — сообщил он.