Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

Евгений Перлин (Фото: Евгений Перлин / Facebook)

Ведущий государственного телеканала «Беларусь 1» Евгений Перлин решил покинуть свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним.

На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — сказал журналист.

Перлин вел прямые эфиры на телеканале с 2009 года. Он был ведущим проектов «Добрай ранiцы, Беларусь!», Евровидение и «Макаёнка, 9». По словам журналиста, они перестали вызывать у зрителей «ту эмоцию, ради которой они задумывались».

Ранее о своем уходе с телеканала сообщил в Instagram ведущий новостей Сергей Козлович. Он также подчеркнул, что решение уволиться принял самостоятельно.