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Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

Евгений Перлин
Евгений Перлин (Фото: Евгений Перлин / Facebook)

Ведущий государственного телеканала «Беларусь 1» Евгений Перлин решил покинуть свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним.
На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — сказал журналист.

Перлин вел прямые эфиры на телеканале с 2009 года. Он был ведущим проектов «Добрай ранiцы, Беларусь!», Евровидение и «Макаёнка, 9». По словам журналиста, они перестали вызывать у зрителей «ту эмоцию, ради которой они задумывались».

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Ранее о своем уходе с телеканала сообщил в Instagram ведущий новостей Сергей Козлович. Он также подчеркнул, что решение уволиться принял самостоятельно.

В июне ведущий белорусского госканала ОНТ Артемис Ахпаш обвинил своих коллег в «откровенной лжи» во время эфиров. По словам журналиста, когда проходили задержания людей на акции против ареста кандидата в президенты Виктора Бабарико, телеканал транслировал «100-летний юбилей российского цирка».

«Беларусь 1» входит в структуру Белтелерадиокомпании. Ее председателем является Иван Эйсмонт, муж пресс-секретаря действующего президента республики Александра Лукашенко, как отмечало издание «Наша Нива».

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Днем 12 августа телеканал «Беларусь 1» выпустил сюжет о том, что команда бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвигавшегося на выборы президента республики, причастна к организации и финансированию протестных акций, которые начались после закрытия избирательных участков 9 августа.

Бабарико был одним из основных соперников Лукашенко, 18 июня его задержали. Он стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Штаб Бабарико 12 августа опроверг информацию о причастности его команды к организации и финансированию митингов.

Теги: Белоруссия, журналист, телеведущий, протесты
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