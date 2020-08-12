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В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Бойцы ОМОНа открыли стрельбу по жильцам домов, находившимся на балконах и кричавшим участникам митинга, где можно спрятаться от бежавших за ними силовиков. Издание Tut.by опубликовало видео.

Как сообщает «Sputnik-Беларусь», сотрудники ОМОНа выбежали к собравшимся на проспекте Дзержинского у станции метро «Грушевка». Люди с балконов ближайших домов кричали им, где можно спрятаться. Некоторые кидались бутылками в сотрудников правоохранительных органов, после этого они начали стрелять, как указывает издание, из помповых ружей.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в Минске и других городах продолжаются четвертый вечер.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в ночь на 12 августа протестные акции прошли в 25 населенных пунктах, более 1 тыс. протестующих задержаны. Всего за время протестов сотрудники милиции задержали более 6 тыс. человек. Следственные органы возбудили 17 уголовных дел по факту нападения на силовиков.

Теги: ОМОН, Минск, Белоруссия
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