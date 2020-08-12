Зюганов назвал протесты в Белоруссии попыткой государственного переворота

После окончания голосования и объявления первых итогов в Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются уже третьи сутки. Силовики использовали против участников акций слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты. Как минимум один человек из числа протестующих погиб. В Бресте милиционеры, по первоначальному сообщению МВД, стреляли в участников беспорядков на поражение из огнестрельного оружия. Позже МВД отредактировало сообщение, убрав из текста слово «огнестрельное».

В общей сложности в ходе протестов были задержаны более 6 тыс. человек. К 12 августа правоохранительные органы в Белоруссии завели 17 уголовных дел в отношении участников акций. До этого было возбуждено около 20 уголовных дел.

Лукашенко 12 августа собрал совещание по ситуации в Белоруссии. «Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам», — говорил он, предупредив о необходимости устроиться на работу.