Зюганов назвал протесты в Белоруссии попыткой государственного переворота

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
СМИ узнали о невыплате медикам коронавирусных надбавок в Севастополе Общество, 22:31 Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы Общество, 22:22 В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции Общество, 22:21 МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ Общество, 22:12 Футбольное «Торпедо» раскрыло бюджет на сезон 2020/21 Спорт, 22:09 Американские эксперты признали неосуществимым вступление Украины в НАТО Политика, 21:58 S&P предупредило Белоруссию об угрозе международных санкций Экономика, 21:56 Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы Политика, 21:44 Трутнев сдал положительный тест на коронавирус Общество, 21:41 Зюганов назвал протесты в Белоруссии попыткой государственного переворота Политика, 21:39 Олимпийская чемпионка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии Спорт, 21:35 У белорусского посольства в Москве полиция начала задержания Политика, 21:25 В Гомеле мужчина умер после задержания во время протестов Общество, 21:23 СМИ опубликовали фото военных с автоматами на улицах Бреста Общество, 21:20
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Зюганов назвал протесты в Белоруссии попыткой государственного переворота

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Коммунистическая партия России осуждает протесты, начавшиеся после окончания выборов президента. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал в своем Twitter.

«КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота в Белоруссии», — заявил Зюганов, обвинив в происходящем «прозападную силу».

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно предварительным итогам ЦИК, на выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, главный противник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,09%.

Все зарегистрированные на выборах кандидаты, за исключением Лукашенко, не признали итоги голосования и подали жалобы в ЦИК. В штабе Тихановской считают, что победила она, заручившись поддержкой 70–80% избирателей.

После окончания голосования и объявления первых итогов в Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются уже третьи сутки. Силовики использовали против участников акций слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты. Как минимум один человек из числа протестующих погиб. В Бресте милиционеры, по первоначальному сообщению МВД, стреляли в участников беспорядков на поражение из огнестрельного оружия. Позже МВД отредактировало сообщение, убрав из текста слово «огнестрельное».

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Политика
Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

В общей сложности в ходе протестов были задержаны более 6 тыс. человек. К 12 августа правоохранительные органы в Белоруссии завели 17 уголовных дел в отношении участников акций. До этого было возбуждено около 20 уголовных дел.

Лукашенко 12 августа собрал совещание по ситуации в Белоруссии. «Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам», — говорил он, предупредив о необходимости устроиться на работу.

Теги: Геннадий Зюганов, Белоруссия, протесты, КПРФ
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Певец Макс Корж попросил белорусов прекратить протесты
Политика
В представительстве России при ООН сравнили протесты в Минске с Майданом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter