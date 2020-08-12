Зюганов назвал протесты в Белоруссии попыткой государственного переворота
Коммунистическая партия России осуждает протесты, начавшиеся после окончания выборов президента. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал в своем Twitter.
«КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота в Белоруссии», — заявил Зюганов, обвинив в происходящем «прозападную силу».
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно предварительным итогам ЦИК, на выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, главный противник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,09%.
Все зарегистрированные на выборах кандидаты, за исключением Лукашенко, не признали итоги голосования и подали жалобы в ЦИК. В штабе Тихановской считают, что победила она, заручившись поддержкой 70–80% избирателей.