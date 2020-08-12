Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели первым добровольцам

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вторую вакцину от коронавируса, разработанную Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, ввели первым добровольцам. Об этом говорится в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

По результатам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» первых пяти добровольцев, по словам собеседника агентства, составлен промежуточный отчет о ее безопасности. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, сейчас они находятся под наблюдением.

«На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования», — сообщили в ведомстве.

Второй промежуточный отчет о безопасности и эффективности вакцины будет составлен через пять дней по результатам оценки состояния всех участников первого этапа, который буден направлен в Минздрав. После этого будет принято решение о начале второго этапа клинических исследований.