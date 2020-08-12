Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели первым добровольцам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
Глава МВД Белоруссии потребовал не трогать журналистов во время протестов Общество, 17:59 Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 17:55 МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе Политика, 17:51 В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах Политика, 17:51 В Югре при пожаре на Ем-Еговском месторождении погиб человек Общество, 17:47 В Екатеринбурге появился невидимый памятник подлодке «Курск» Стиль, 17:46 ВФЛА объявила о выплате долга перед World Athletics Спорт, 17:37 Медведев упрекнул США в стремлении использовать интернет как свою вотчину Технологии и медиа, 17:25 Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели первым добровольцам Общество, 17:18 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:17 ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо Бизнес, 17:07 Испанский футбольный клуб объявил о шести случаях заражения коронавирусом Спорт, 17:05 В центр Минска выдвинулась военная техника Общество, 17:04 Как математическая модель помогает функционировать ИТ-компаниям Pro, 17:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели первым добровольцам

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вторую вакцину от коронавируса, разработанную Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, ввели первым добровольцам. Об этом говорится в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

По результатам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» первых пяти добровольцев, по словам собеседника агентства, составлен промежуточный отчет о ее безопасности. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. Позже вакцину ввели еще девяти добровольцам, сейчас они находятся под наблюдением.

«Вектор» назвал сроки производства вакцины от COVID-19
Общество
Ринат Максютов

«На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования», — сообщили в ведомстве.

Второй промежуточный отчет о безопасности и эффективности вакцины будет составлен через пять дней по результатам оценки состояния всех участников первого этапа, который буден направлен в Минздрав. После этого будет принято решение о начале второго этапа клинических исследований.

Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России
Общество
Владимир Путин во время посещения многопрофильного медицинского центра &laquo;Новомосковский&raquo;, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Первая российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована накануне. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ). В гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года. Вакцинация населения будет добровольной.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: вакцина, COVID-19, Роспотребнадзор, Вектор
Материалы по теме
Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Общество
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter