Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Добровольцы, получившие разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом говорится в Instagram Роспотребнадзора.

Ведомство указывает, что три добровольца уже привиты, а вакцинация четвертого запланирована на 5 августа. «Никаких осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не было», — отмечает Роспотребнадзор. Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром имени Гамалеи и Минобороны, вторая — научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. По ее словам, в августе 2020 года планируется государственная регистрация вакцины от центра Гамалеи. «Вектор», как ожидается, завершит клинические испытания вакцины в сентябре, тогда же ее должны зарегистрировать.

«Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 27 июля. Накануне Минобороны сообщило, что у добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, разработанную вместе с учеными из центра Гамалеи, сформировался иммунитет, побочных реакций не выявлено.