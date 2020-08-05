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Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживанием России

В военном ведомстве указали на то, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году, в то время как Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Вашингтону необходимо разрабатывать и развертывать ядерные крылатые ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны США.

При этом в Пентагоне отметили, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. «Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения», — говорится в заявлении.

Пентагон также выразил обеспокоенность тем, что в стратегии России фактически рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта. (Действующая военная доктрина России предусматривает право применить ядерное оружие ответно, а также в случае нападения на Россию с обычным оружием, при условии, что «под угрозу поставлено само существование государства»).

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В военном ведомстве напомнили, что ядерная доктрина США от 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности. «Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <...> Наличие таких возможностей у США заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие», — отмечается в заявлении.

Глава Стратегического командования (STRATCOM) американских ВС адмирал Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме по космосу и противоракетной обороне, заявил, что США готовы дать решительный ответ в том случае, если политика ядерного сдерживания их противников потерпит неудачу.

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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По его словам, мир живет в эпоху конкуренции великих держав, поэтому США нужно сосредоточиться на стоящих перед ними угрозах. Однако Вашингтон, как отметил Ричард, не может ждать, пока начнется конфронтация с использованием обычных вооружений, чтобы начать думать о ядерном сдерживании. «Чтобы удержать наших противников в XXI веке, мы должны повлиять на их решения и изменить их. Нам нужно, чтобы они знали, что любая атака на США или наших союзников будет иметь незначительный успех, а наш ответ приведет к очень плохому дню для них», — сказал адмирал.

В июле на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Москве необходимо прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем.

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Фото: Минобороны РФ

В ходе слушаний ему задали вопрос, будет ли администрация Трампа включать новые стратегические вооружения, которые создает Россия, в договор по контролю над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, на что Биллингсли сказал, что некоторые из этих вооружений будут включены. «Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сказал он.

Биллингсли сообщил, что в рамках контактов с российскими коллегами он был крайне откровенен, заявив им о том, что разработка такого типа вооружений — колоссальная растрата средств. Он добавил, что призвал Россию отказаться от подобных «дестабилизирующих разработок».

Автор: Михаил Юшков
Теги: ядерные вооружения, крылатые ракеты, сдерживание, Россия, Пентагон США
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