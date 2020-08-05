Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживанием России

В военном ведомстве указали на то, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году, в то время как Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений

Фото: Министерство обороны России

Вашингтону необходимо разрабатывать и развертывать ядерные крылатые ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны США.

При этом в Пентагоне отметили, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. «Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения», — говорится в заявлении.

Пентагон также выразил обеспокоенность тем, что в стратегии России фактически рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта. (Действующая военная доктрина России предусматривает право применить ядерное оружие ответно, а также в случае нападения на Россию с обычным оружием, при условии, что «под угрозу поставлено само существование государства»).

В военном ведомстве напомнили, что ядерная доктрина США от 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности. «Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <...> Наличие таких возможностей у США заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие», — отмечается в заявлении.