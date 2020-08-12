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В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о «минировании»

Пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска из-за сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам представителя аэропорта, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту авиагавани. После этого из здания эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и персонала.

Экстренные службы проверяют терминал, в то время как пассажиры ожидают на улице.

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинск

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Хаустову, оперативные службы уже проверили терминал внутренних авиалиний, туда начали запускать пассажиров. Терминал международных авиалиний еще проверяется

Ранее анонимное сообщение «минировании» поступило в аэропорт Якутска, сообщается на сайте авиагавани. Это произошло в 7:25 по местному времени (1:25 мск). Все пассажиры и персонал были эвакуированы. Спецподразделения Росгвардии, а также кинологи МВД и аэропорта обследовали здание. В ходе проверки никаких угроз обнаружено не было. В 9:10 по местному времени режим эвакуации был снят.

Это не первый случай «минирования» аэропортов за последнее время. Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за ложных угроз 25 и 31 июля, а также 3 августа. 9 августа сообщение о «минировании» поступило в аэропорт Южно-Сахалинска.

 

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Теги: Якутск, аэропорт, минирование
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