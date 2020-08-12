В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о «минировании»

Пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска из-за сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам представителя аэропорта, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту авиагавани. После этого из здания эвакуировали более 300 человек из числа пассажиров и персонала.

Экстренные службы проверяют терминал, в то время как пассажиры ожидают на улице.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Хаустову, оперативные службы уже проверили терминал внутренних авиалиний, туда начали запускать пассажиров. Терминал международных авиалиний еще проверяется