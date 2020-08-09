Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 13:31 Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева Общество, 13:29 Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска Общество, 13:10 Глава ЦИК Белоруссии назвала глупостью лозунг «голосуй сердцем» Политика, 12:59 ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися Политика, 12:57 Macy's рухнул на 91% за 5 лет. Сеть уничтожили онлайн-ретейл и COVID-19 Инвестиции, 12:56 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 12:44 Не только биткоин. Чем блокчейн полезен маркетингу Крипто, 12:42 Власти Белоруссии сообщили о DDoS-атаке на госресурсы Политика, 12:30 Лукашенко сообщил о письме от Путина о задержанных россиянах Политика, 12:25 Он вернулся: тест-драйв нового Land Rover Defender Авто, 12:23 В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью Политика, 12:06 Нейросеть уходит в отпуск: дайджест Индустрии 4.0 № 18 Индустрия 4.0, 12:00  Время смелых: «в кризис нужно «откусывать» долю рынка» — опыт 12 STOREEZ Pro, 11:59
Общество ,  
0 

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска

Аэропорт Южно-Сахалинск
Аэропорт Южно-Сахалинск (Фото: airportus.sakh / Facebook)

В аэропорт Южно-Сахалинска поступило сообщение о минировании, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Мы уже отработали это сообщение, у нас проведены все спецмероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На прошлой неделе, 3 августа, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников аэропорта Хабаровска. В сообщении говорилось, что в терминале внутренних авиалиний заложено взрывное устройство. Из аэропорта эвакуировали более 300 человек, однако по итогам проверки угроза не подтвердилась.

Теги: Южно-Сахалинск, Дальний Восток, новости
Материалы по теме
В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт
Общество
СМИ сообщили о минировании всех «Ашанов» в Москве
Общество
В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за ложного минирования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter