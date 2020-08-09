Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска

Аэропорт Южно-Сахалинск (Фото: airportus.sakh / Facebook)

В аэропорт Южно-Сахалинска поступило сообщение о минировании, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Мы уже отработали это сообщение, у нас проведены все спецмероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

На прошлой неделе, 3 августа, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников аэропорта Хабаровска. В сообщении говорилось, что в терминале внутренних авиалиний заложено взрывное устройство. Из аэропорта эвакуировали более 300 человек, однако по итогам проверки угроза не подтвердилась.