В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт

В аэропорту Хабаровска получили сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщение поступило на электронную почту одного из сотрудников, уточнили в пресс-службе.

«Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы», — сказал представитель аэропорта. По его словам, пассажиры останутся на борту самолетов до завершения проверки здания терминала.

Позднее в аэропорту сообщили, что по итогам проверки сообщение о минировании оказалось ложным, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.