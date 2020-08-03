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В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт

В аэропорту Хабаровска получили сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщение поступило на электронную почту одного из сотрудников, уточнили в пресс-службе.

«Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы», — сказал представитель аэропорта. По его словам, пассажиры останутся на борту самолетов до завершения проверки здания терминала.

Позднее в аэропорту сообщили, что по итогам проверки сообщение о минировании оказалось ложным, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за ложного минирования
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее сообщение о минировании поступило в аэропорт Хабаровска утром 31 июля. Из-за угрозы эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта, однако она не подтвердилась. Из-за проверки были задержаны четыре рейса — три в Москву и один в Магадан.

Теги: Хабаровск, минирование
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