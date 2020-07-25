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Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Проверка терминала завершилась в 12:35 (05:35 мск), угроз не обнаружено. В результате было задержано два рейса: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следующий в Екатеринбург, а также авиакомпании «Россия», следующий в Москву. Время вылета обоих рейсов будет известно позже, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам представителя аэропорта, после посадки авиарейса из Москвы пассажиры некоторое время провели в салоне самолета.

Как ранее сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, эвакуация была проведена после поступившей от правоохранительных органов информации о минировании терминала внутренних авиалиний.

В результате пассажиров и персонал вывели на привокзальную площадь возле терминала. Задержек вылетов и прилетов не возникло.

Теги: Хабаровск, аэропорт, эвакуация, минирование
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