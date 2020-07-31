В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за ложного минирования

Хабаровский аэропорт утром 31 июля эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в аэропорту. ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани, также сообщает об эвакуации пассажиров и персонала.

Как пишут агентства, информация о минировании поступила на официальный сайт аэропорта в 8:45 по местному времени (1:45 мск). «В оперативном порядке пассажиры и персонал были эвакуированы. В 10:20 (3:20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Из-за инцидента были задержаны четыре рейса — три в Москву и один в Магадан. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным «РИА Новости», во время проверки аэропорта пассажиров рейсов из из Москвы и Южно-Сахалинска не выпускали из самолетов.

В течение последних нескольких дней, сообщения о «минировании» приходили в аэропорты нескольких российских городов. Хабаровскую воздушную гавань эвакуировали 25 июля. На следующий день злоумышленники сообщили о бомбах в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы, 28 июля — в аэропорту Южно-Сахалинска.