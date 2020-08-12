СМИ сообщили об отходе силовых структур с улиц Минска

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска, передает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, с улиц снято оцепление, также восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Sputnik Беларусь сообщает, что акции протеста в спальных районах Минска завершились. Так, около 1:00 мск пошел на спад протест в микрорайоне Серебрянка. Также завершилась акция в спальном микрорайоне Уручье.

Ранее Sputnik Беларусь передавал, что в Минске на проспекте Рокоссовского ОМОН тараном штурмовал дома, где могли скрываться протестующие.