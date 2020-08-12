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СМИ сообщили об отходе силовых структур с улиц Минска

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска, передает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, с улиц снято оцепление, также восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Sputnik Беларусь сообщает, что акции протеста в спальных районах Минска завершились. Так, около 1:00 мск пошел на спад протест в микрорайоне Серебрянка. Также завершилась акция в спальном микрорайоне Уручье.

Ранее Sputnik Беларусь передавал, что в Минске на проспекте Рокоссовского ОМОН тараном штурмовал дома, где могли скрываться протестующие.

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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

Протестные акции начались после прошедших 9 августа президентских выборов. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, а его главный соперник Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов.

Протесты в Минске и других белорусских городах переросли в столкновения граждан с силовиками. Днем 11 августа МВД сообщало, что за сутки задержали более 2 тыс. человек. Один протестующий погиб — по данным белорусского МВД, у него в руках взорвалось неизвестное взрывное устройство.

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Теги: Белоруссия, Минск, протесты
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