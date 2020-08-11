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Власти Белоруссии опровергли информацию о комендантском часе в Минске

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Пресс-секретарь Совета министров (правительства) Белоруссии Александра Исаева опровергла информацию о введении в столице комендантского часа на фоне продолжающихся протестов после выборов президента республики. Ее слова в своем Telegram-канале приводит «Sputnik-Беларусь».

«Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет», — заявила Исаева.

Ранее сотрудник правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором, отвечая на вопрос о том, как дальше будут развиваться события в республике, допустил введение комендантского часа. «Я думаю, что все закончится введением чрезвычайного положения, которое предусматривает ограничение передвижения и введение комендантского часа», — говорил Стефанович. Интервью с ним газета выпустила под заголовком с цитатой «В Белоруссии введут комендантский час».

Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея
Фотогалерея 

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после президентских выборов. По данным МВД республики, за прошедшие сутки за участие в несанкционированных акциях задержаны 2 тыс. человек, заведено 21 уголовное дело.

В центр Минска третьи сутки стягивают спецтехнику
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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Вечером 11 августа протесты возобновились. Как сообщают белорусские СМИ, в центре Минска находятся милицейские патрули и стоят автозаки. Также правоохранители находились возле станции метро «Пушкинская» в направлении улицы Притыцкого, там были припаркованы автомобили с военными. Кроме того, в Минске закрыли семь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьскую», «Купаловскую», «Немигу», «Фрунзенскую», «Молодежную» и «Пушкинскую». Позже в Минске начались задержания.

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Теги: комендантский час, выборы, протесты, Белоруссия, Минск
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