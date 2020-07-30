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Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея

В Белоруссии прошел предвыборный митинг в поддержку одного из кандидатов в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитных организаций, на него вышли около 34 тыс. человек. Митинг прошел в формате концерта и завершился около 22:00 мск без задержаний. Кроме Тихановской, на сцене выступили члены объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало — представители не прошедших регистрацию кандидатов. Как прошел митинг — в фотогалерее РБК
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP
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