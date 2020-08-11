В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Жители Минска стали приносить цветы на место гибели протестующего, передает корреспондент РБК.

На улице Притыцкого еще видны следы крови. Люди несут туда цветы, оставляют их на асфальте, вставляют в металлическое заграждение. Проезжающие мимо автомобили сигналят.

Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило, что во время акции протеста погиб митингующий. По данным ведомства, «в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство» в сторону сотрудников правоохранительных органов, и оно взорвалось у него в руках.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. В ее штабе заявили, что результаты выборов не признают.