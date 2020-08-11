В Минске вытеснили протестующих с улиц

Милиция вытеснила протестующих с улиц Минска, сотрудники снимают оцепление в центре белорусской столицы. Спецподразделения МВД уходят с центральных улиц города. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из последних очагов столкновений стала улица Притыцкого, где протестующие возвели баррикады.

Ранее «РИА Новости» сообщал, что милиции удалось вытеснить протестующих близ метро «Спортивная» на северо-западе Минска и универмага «Рига» на востоке города. Из мест стычек выезжают автозаки с задержанными.

МВД Белоруссии сообщило о гибели первого протестующего. На улице Притыцкого участник протеста пытался бросить взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руке. Он умер на месте. «Sputnik — Белоруссия» и Telegram-каналом Nexta сообщали, что в омоновцев бросали коктейли Молотова.