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В Минске вытеснили протестующих с улиц

Милиция вытеснила протестующих с улиц Минска, сотрудники снимают оцепление в центре белорусской столицы. Спецподразделения МВД уходят с центральных улиц города. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из последних очагов столкновений стала улица Притыцкого, где протестующие возвели баррикады.

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Ранее «РИА Новости» сообщал, что милиции удалось вытеснить протестующих близ метро «Спортивная» на северо-западе Минска и универмага «Рига» на востоке города. Из мест стычек выезжают автозаки с задержанными.

МВД Белоруссии сообщило о гибели первого протестующего. На улице Притыцкого участник протеста пытался бросить взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руке. Он умер на месте. «Sputnik — Белоруссия» и Telegram-каналом Nexta сообщали, что в омоновцев бросали коктейли Молотова.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Вторую ночь в Минске продолжались массовые протесты. Люди недовольны результатами президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. По предварительным данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, это уже его шестой срок. Силовики разгоняли протестующих резиновыми пулями, слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

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Накануне МВД сообщало о десятках пострадавших с обеих сторон. Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело.

Теги: Минск, протесты, выборы
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