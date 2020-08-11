Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию, настаивающую на проведении голосования по почте и не желающую проверять подписи, в попытке «украсть» президентские выборы. Его слова приводит Белый дом.

«Демократы просто не хотели что-либо делать, и все, о чем они хотели думать, это как украсть выборы», — сказал Трамп, говоря о критике в свой адрес из-за мер по коронавирусу.

Ранее Трамп не раз называл предстоящие в ноябре выборы главы государства самыми нечестными и мошенническими в случае голосования по почте. А за три месяца до выборов даже написал твит, в котором поставил вопрос о переносе голосования «до того момента, когда люди смогут правильно и безопасно проголосовать». Среди причин хозяин Белого дома назвал угрозы второй волны пандемии коронавируса и вмешательства других стран в выборы, если они пройдут по почте.

По его словам, его беспокоит то, что результаты голосования по почте могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы». При этом может оказаться, что отправленные по почте бюллетени исчезли и «выборы ничего не значат».