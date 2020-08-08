Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

Действующий президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на ближайших выборах, и его место займет кандидат от демократов Джозеф Байден. Об этом заявил американский профессор истории Аллан Лихтман, передает The New York Times.

Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанной системе. С 1984 года он ошибся только один раз, когда в 2000 году победил не демократ Альберт Гор, а Джордж Буш-младший. Однако на результаты того голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Среди удачных прогнозов Лихтмана — победа Трампа в 2016 году.

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