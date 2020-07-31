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Выборы в США ,  
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Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Американский лидер сказал, что хочет провести выборы в назначенный день, однако его беспокоит возможность голосования по почте. «Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», — пояснил Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

«Я не хочу откладывать. Я хочу провести выборы [в ноябре]. Но я также не хочу ждать три месяца [результатов], а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли, и выборы ничего не значат», — сказал глава государства.

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При этом Трамп отметил, что по-прежнему обеспокоен тем, что миллионы бюллетеней для голосования по почте могут вызвать проблемы. По его словам, результаты выборов из-за голосования по почте могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы». «Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», — заключил президент.

Трамп допустил, что очередные президентские выборы, назначенные на 3 ноября 2020 года, могут быть отложены, накануне, 30 июля. В качестве причин он назвал угрозы второй волны пандемии и вмешательства других стран в случае проведения выборов с помощью голосования по почте. «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал он в Twitter.

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Трамп напомнил, что во многих страх происходят новые вспышки «китайского вируса», а в некоторых из них «ситуация уже бедственная». «Голосование по почте также доказало, что оно настоящая катастрофа. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте — легкая возможность для других стран вмешаться в гонку», — добавил американский лидер. Он предупредил, что если избиратели будут в массовом порядке голосовать по почте, то эти выборы станут самыми «неточными и нечестными» в истории США.

Позднее представитель штаба Трампа Хоган Гидли пояснил, что Трамп лишь задался вопросом о возможности переноса голосования, а не принял окончательное решение по этой теме. Он отметил, что президент хочет избежать голосования по почте.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, президентские выборы в США
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