Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Американский лидер сказал, что хочет провести выборы в назначенный день, однако его беспокоит возможность голосования по почте. «Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», — пояснил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

«Я не хочу откладывать. Я хочу провести выборы [в ноябре]. Но я также не хочу ждать три месяца [результатов], а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли, и выборы ничего не значат», — сказал глава государства.

При этом Трамп отметил, что по-прежнему обеспокоен тем, что миллионы бюллетеней для голосования по почте могут вызвать проблемы. По его словам, результаты выборов из-за голосования по почте могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы». «Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», — заключил президент.

Трамп допустил, что очередные президентские выборы, назначенные на 3 ноября 2020 года, могут быть отложены, накануне, 30 июля. В качестве причин он назвал угрозы второй волны пандемии и вмешательства других стран в случае проведения выборов с помощью голосования по почте. «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал он в Twitter.