В Белом доме заявили об отсутствии у Трампа намерения отложить выборы

Президент США Дональд Трамп не собирался переносить президентские выборы, они пройдут 3 ноября, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в интервью телеканалу CBS.

«Он [Трамп] не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов», — сказал Медоуз.

По его словам, Трамп выступает только против проведения выборов по почте, из-за чего результаты могут быть подсчитаны с опозданием. Кроме того, при таком формате необходимо исключить возможные махинации, отметил Медоуз.

«Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации», — пояснил он.