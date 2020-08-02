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Политика ,  
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В Белом доме заявили об отсутствии у Трампа намерения отложить выборы

Президент США Дональд Трамп не собирался переносить президентские выборы, они пройдут 3 ноября, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в интервью телеканалу CBS.

«Он [Трамп] не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов», — сказал Медоуз.

По его словам, Трамп выступает только против проведения выборов по почте, из-за чего результаты могут быть подсчитаны с опозданием. Кроме того, при таком формате необходимо исключить возможные махинации, отметил Медоуз.

«Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации», — пояснил он.

Трамп предложил отложить выборы президента США
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Дональд Трамп

Трамп допустил перенос назначенных на 3 ноября текущего года выборов президента 30 июля. В качестве причин он назвал угрозу второй волны коронавируса и махинации в случае голосования по почте. «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал он в Twitter, отметив, что выборы по почте станут «самыми неточными и мошенническими в истории». 

Позже Трамп объяснил,  что не хочет откладывать выборы, а лишь обеспокоен тем, что при голосовании по почте результаты выборов могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы». «Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы», — сказал Трамп.

Теги: Дональд Трамп, США, Белый дом
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