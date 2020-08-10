В Минске второй день подряд затруднен доступ в интернет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В столице Белоруссии второй день подряд возникают трудности с доступом в интернет. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«Утром заработали мессенджеры, включая Telegram, но в целом трудности сохраняются. Например, WhatsApp не работал половину дня», — уточнил он.

Ранее на сайте белорусского оператора «Белтелеком» появилось сообщение о том, что проблемы с доступом возникли из-за роста множественных кибератак на белорусские ресурсы за пределами страны. Специалисты пообещали устранить неполадки до конца 10 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, чтобы вызвать недовольство местных жителей. Он заверил, что проблемы со связью не являются инициативой белорусских властей.