В Минске второй день подряд затруднен доступ в интернет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста Политика, 19:36 Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб. Общество, 19:30 КГБ Белоруссии заявило о предотвращении покушения на Тихановскую Политика, 19:25 В штабе Тихановской ответили на сообщения о ее неучастии в протестах Политика, 19:23 Как экономить время и деньги на командировках РБК и Smartway, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 В Минске задержали корреспондента RT Общество, 19:17 В Минске начались новые задержания Политика, 19:13 Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок Политика, 19:11 Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии судьбу «нелегальных» журналистов Политика, 19:04 «Динамо» обыграло «Урал» в первом туре РПЛ Спорт, 19:02 Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 18:57 В Минске второй день подряд затруднен доступ в интернет Общество, 18:57 Rusal указал на «явные проблемы» в управлении «Норникелем» Бизнес, 18:52
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Минске второй день подряд затруднен доступ в интернет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В столице Белоруссии второй день подряд возникают трудности с доступом в интернет. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«Утром заработали мессенджеры, включая Telegram, но в целом трудности сохраняются. Например, WhatsApp не работал половину дня», — уточнил он.

Ранее на сайте белорусского оператора «Белтелеком» появилось сообщение о том, что проблемы с доступом возникли из-за роста множественных кибератак на белорусские ресурсы за пределами страны. Специалисты пообещали устранить неполадки до конца 10 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, чтобы вызвать недовольство местных жителей. Он заверил, что проблемы со связью не являются инициативой белорусских властей.

Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы
Политика
Александр Лукашенко

В день выборов белорусского президента корреспондент РБК также сообщал о проблемах со связью. Тогда при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, наблюдались проблемы с работой Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.

За десять дней до голосования госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков предупредил, что в случае необходимости в стране будет ограничена работа интернета.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги: Белоруссия, интернет, связь
Материалы по теме
«Белтелеком» объяснил отсутствие доступа к интернету в Белоруссии
Технологии и медиа
Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы
Политика
Соперников Лукашенко предупредили о возможности отключения интернета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter