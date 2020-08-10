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Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии на фоне протестов, начавшихся в республике после завершения президентских выборов. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Twitter.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Павел Дуров, Белоруссия, Telegram, цензура
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