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СК вызвал депутата Галямину по новому уголовному делу

Юлия Галямина
Юлия Галямина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, против которой завели дело за неоднократные нарушения при организации митинга, вызвали в СК по новому уголовному делу.

«Вызвали в СК уже по третьему уголовному делу. Они вокруг меня растут как грибы», — написала она в Twitter.

Галямина не уточнила, по какой статье против нее было возбуждено новое уголовное дело.

Юлия Галямина заявила РБК, что не обладает информацией, о каком именно уголовном деле идет речь. «Пока нет информации», — сообщила она.

«По поводу допроса предстоящего — я знаю, что допрос будет, предмет допроса, уголовное дело мне пока неизвестны. Я пойду с ней на допрос, ни тема допроса, ни обстоятельства мне пока неизвестны», — сообщил РБК адвокат Галяминой Михаил Бирюков.

РБК направил запрос в СКР.

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Муниципального депутата не раз арестовывали из-за участия в несанкционированных митингах. В начале августа 2019 года ее поместили под стражу на 15 суток после протестов 27 июля за участие в акции. В конце того же месяца ее вновь арестовали на десять суток за пост в Facebook с призывом участвовать в несогласованной акции 3 августа за свободные выборы.

В начале июля Галямина в интернете призвала россиян участвовать в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию. Позднее следователи возбудили против нее уголовное дело по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

После этого на даче московского муниципального депутата провели обыск. Следователи изъяли технику.

Также в течение предшествующих уголовному делу 180 суток она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Теги: СК, депутат, уголовное дело, новости
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