СК вызвал депутата Галямину по новому уголовному делу

Юлия Галямина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, против которой завели дело за неоднократные нарушения при организации митинга, вызвали в СК по новому уголовному делу.

«Вызвали в СК уже по третьему уголовному делу. Они вокруг меня растут как грибы», — написала она в Twitter.

Галямина не уточнила, по какой статье против нее было возбуждено новое уголовное дело.

Юлия Галямина заявила РБК, что не обладает информацией, о каком именно уголовном деле идет речь. «Пока нет информации», — сообщила она.

«По поводу допроса предстоящего — я знаю, что допрос будет, предмет допроса, уголовное дело мне пока неизвестны. Я пойду с ней на допрос, ни тема допроса, ни обстоятельства мне пока неизвестны», — сообщил РБК адвокат Галяминой Михаил Бирюков.