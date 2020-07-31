У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Фото: Юлия Галямина / Telegram

На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.

Сама Галямина также написала об обыске в своем Telegram-канале. «Ко мне на дачу приехала полиция и СК. Начинается обыск. Адвокат Михаил Бирюков тут, со мной», — отметила она. Депутат добавила, что ее соцсети пока будет вести команда.

Позже в Telegram Галяминой сообщили, что в результате обыска у депутата изъяли технику, а ее саму везут на допрос в Следственный комитет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК России по Москве.

Ранее 31 июля Следственный комитет возбудил против Галяминой уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга. По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в интернете лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию.