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У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Фото: Юлия Галямина / Telegram
Фото: Юлия Галямина / Telegram

На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.

Сама Галямина также написала об обыске в своем Telegram-канале. «Ко мне на дачу приехала полиция и СК. Начинается обыск. Адвокат Михаил Бирюков тут, со мной», — отметила она. Депутат добавила, что ее соцсети пока будет вести команда.

Позже в Telegram Галяминой сообщили, что в результате обыска у депутата изъяли технику, а ее саму везут на допрос в Следственный комитет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК России по Москве.

Ранее 31 июля Следственный комитет возбудил против Галяминой уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга. По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в интернете лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию.

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Фото: АГН «Москва»

Галямину в течение предшествующих 180 суток неоднократно привлекали к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Акция протеста против поправок в Конституцию прошла в Москве вечером 15 июля. Как передавал корреспондент РБК, на площади собралось несколько сотен человек. МВД позже сообщило о задержании 132 участников акции. Галямина тогда также была в числе задержанных.

Теги: Юлия Галямина, обыск, СК, новости
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