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Общество ,  
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Допрос закончен. Юлия получила подписку о невыезде из Москвы. Сейчас Юлия вместе с адвокатом едет на обыск в квартиру. Ту, где обыск уже проходил несколько недель назад», — говорится в сообщении. Ранее Галямина предупредила, что ее соцсети пока будет вести команда.

Перед обыском в квартире депутат сообщила, что допрос в СК шел около четырех часов.

«Я считаю это дело политически мотивированным, препятствием моей политической деятельности, моей возможности избираться в Госдуму», — заявила Галямина.

На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Общество
Юлия Галямина

31 июля СК завел против Галяминой уголовное дело по статье 212.1 УК за неоднократные нарушения при организации митинга. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в начале июля депутат опубликовала в Сети лозунги, в которых звучал призыв к участию в несогласованном с властями митинге против поправок в Конституцию в Москве 15 июля. В СК отметили, что до этого Галямина «неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства».

Митинг против поправок в Конституцию прошел в Москве вечером 15 июля. По оценке корреспондента РБК, на площади тогда собралось несколько сотен человек. На несанкционированной акции протеста полиция задержала 132 человека, сообщило МВД. В числе задержанных тогда была и Галямина.

Теги: Юлия Галямина, обыски
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