Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Допрос закончен. Юлия получила подписку о невыезде из Москвы. Сейчас Юлия вместе с адвокатом едет на обыск в квартиру. Ту, где обыск уже проходил несколько недель назад», — говорится в сообщении. Ранее Галямина предупредила, что ее соцсети пока будет вести команда.

Перед обыском в квартире депутат сообщила, что допрос в СК шел около четырех часов.

«Я считаю это дело политически мотивированным, препятствием моей политической деятельности, моей возможности избираться в Госдуму», — заявила Галямина.