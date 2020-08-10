МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов

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В ходе протестов в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в ночь на 10 августа, погибших нет, сообщили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

Люди вышли на улицы в Минске и других городах Белоруссии после окончания дня голосования на президентских выборах. В ходе протестов силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы.

Ранее о гибели по меньшей мере одного человека сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». По данным центра, один человек погиб из-за наезда спецтранспорта на протестующих. Еще несколько человек получили ранения, сообщили в «Весне».

В белорусском МВД сообщили, что при столкновениях травмы получили 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Около 3 тыс. человек задержали.



Среди пострадавших есть по меньшей мере три российских журналиста: бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Журналисты Daily Storm вышли на связь из автозака и сообщили редакции, что силовики избили их дубинками. По их словам, их отправили в Московское РУВД Минска. В российском посольстве в Минске сообщили РБК, что эта информация проверяется.