Лукашенко заявил о «трех несчастных девчонках» после обращения оппозиции

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к Национальному собранию страны упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идет о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой.

«Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят», — сказал Лукашенко в обращении, которое транслировал РБК.

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