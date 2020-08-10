ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.
По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% пришедших на участки для голосования. Против всех выступили 6% избирателей.
Явка, как отметила Ермошина, составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.
Глава ЦИК высказала уверенность, что окончательные результаты будут мало отличаться от предварительных.