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ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

Глава ведомства Лидия Ермошина заявила, что Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей. После голосования в стране прошли акции протеста
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% пришедших на участки для голосования. Против всех выступили 6% избирателей.

Явка, как отметила Ермошина, составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Глава ЦИК высказала уверенность, что окончательные результаты будут мало отличаться от предварительных.

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Озвученные Ермошиной цифры в целом совпадают с данными официального экзитпола, опубликованного накануне вечером. Тогда указывалось, что за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую 6,8%, против всех 9,2%.

С официальными данными не согласились сторонники оппозиции. В Минске, Бресте и других городах Белоруссии в ночь на 10 августа проходили столкновения с милицией. Сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и водометы. По данным правозащитников в результате столкновений были задержаны 120 человек.

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По итогам ночных протестов СК Белоруссии возбудил уголовные дела, по которым организаторам и участникам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы. Власти сообщили, что в ходе столкновений пострадали десятки милиционеров, а протестующие использовали в качестве орудия палки, бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Выборы 9 августа стали шестыми в истории страны. Во всех предыдущих случаях победу одерживал Лукашенко. Лишь в 1994 году судьбу выборов решил второй тур.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
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