В Минске следователи начали осматривать места протестов

Следственный комитет Белоруссии (СК) начал осматривать центр Минска, где проходили протесты недовольных первыми результатами выборов президента. Об этом сообщает в Telegram Sputnik Беларусь.

Издание уточнило, что сотрудники СК просят прохожих не мешать работе и разойтись.

Во время столкновений с протестующими правоохранители применили в Минске спецтехнику и шумовые гранаты. СМИ отмечали, что ОМОН и милиция использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие пытались возвести баррикады из подручных средств, однако ОМОНу удалось взять их штурмом и разобрать.

В центре столицы, по сообщениям СМИ, автозак сбил человека на проезжей части, в ГУВД Мингорисполкома информацию о ДТП не подтвердили.