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Протестующие в Минске начали возводить баррикады

Фото: TYT.BY
Фото: TYT.BY

Участники протестов против первых результатов выборов президента в Минске начали строить баррикады, передает Sputnik Беларусь.

Также о сооружении баррикад сообщают корреспондент «МБХ Медиа» и издание Tut.by.

Для строительства используются мусорные баки и другие подручные средства, пишет Sputnik Беларусь. Сотрудники милиции пытаются разогнать протестующих и оттесняют их от стелы «Минск- город-герой», где собралась основная часть участников протеста.

Как пишет «МБХ Медиа», для строительства баррикад также используются металлические заборы на проспекте Машерова.

Около полуночи (время совпадает с московским) сотрудники правоохранительных органов начали штурм баррикад, сообщило Tut.by. «В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты», — передает издание.

О применении против протестующих водометов также сообщило агентство Sputnik Беларусь. Кроме того, по данным издания, у милиционеров есть помповые ружья. Ранее Sputnik писал, что ОМОН использовал светошумовые гранаты и слезоточивые газ для того, чтобы очистить улицы столицы.

Материал дополняется.

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