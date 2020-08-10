Протестующие в Минске начали возводить баррикады

Фото: TYT.BY

Участники протестов против первых результатов выборов президента в Минске начали строить баррикады, передает Sputnik Беларусь.

Также о сооружении баррикад сообщают корреспондент «МБХ Медиа» и издание Tut.by.

Для строительства используются мусорные баки и другие подручные средства, пишет Sputnik Беларусь. Сотрудники милиции пытаются разогнать протестующих и оттесняют их от стелы «Минск- город-герой», где собралась основная часть участников протеста.

Как пишет «МБХ Медиа», для строительства баррикад также используются металлические заборы на проспекте Машерова.

Около полуночи (время совпадает с московским) сотрудники правоохранительных органов начали штурм баррикад, сообщило Tut.by. «В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты», — передает издание.