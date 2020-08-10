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Протестующие начали расходиться из центра Минска

В Минске волна массовых протестов пошла на спад, практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Ситуация стабилизировалась к 3:00 по мск. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста. Правоохранители использовали для разгона акций в Минске спецтехнику и шумовые гранаты, СМИ уточняли, что были применены слезоточивый газ и водометы. Протестующие в белорусской столице пытались возвести баррикады из подручных средств, однако их разрушил ОМОН. Личный состав органов внутренних дел Белоруссии был переведен на усиленный режим работы.

Появилось видео наезда автозака на человека в Минске
Общество

По сообщениям СМИ, как минимум одного человека в Минске сбил автозак. В ГУВД Мингорисполкома информацию о таком ДТП не подтвердили.

Точная информация о пострадавших в ходе протестов, как отмечал Минздрав Белоруссии, может появится не раньше утра 10 августа.

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Теги: Минск, Белоруссия, протесты
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