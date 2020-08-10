Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Белоруссии

По данныи правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты, активисты, а также проголосовавшие граждане

В день основных выборов президента Белоруссии были задержаны более 120 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Эти данные действительны на 01:00 мск 10 августа.

По данным на сайте центра, в Минске были задержаны 54 человека. Позже это количество возросло до 61. Среди них «Весна» указывает, например, наблюдательницу на участке № 49, которая сообщила мужу, что задержана по подозрению в препятствовании выборам, журналиста телеканала «Белсат», а также избирателей, которых задержали рядом с участками.

Один человек был «избит ОМОНом», его забрала скорая помощь, отмечает «Весна».

В других городах Белоруссии, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. Позднее «Весна» расширила список до 79 человек. По данным правозащитников, в регионах были задержаны журналисты, наблюдатели на участках, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк. Также центр уточнил, что один человек был задержан в Гродно «за то, что пел «Перемен» (песня Виктора Цоя — РБК.)».