Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Появилось видео наезда автозака на человека в Минске Общество, 03:24 Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео Общество, 02:53 Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске Общество, 02:33 Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата России. Что важно знать Спорт, 02:30 Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Белоруссии Общество, 02:26 Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов Общество, 02:08 МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах Общество, 01:32 Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах Политика, 01:16 В Минске после окончания голосования перестали работать сервисы такси Общество, 01:07 В центре Минска прогремели взрывы Общество, 00:54 В Белоруссии во время протестов пострадал журналист «МБХ Медиа» Общество, 00:43 Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж Общество, 00:42  Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили Общество, 00:24 Протестующие в Минске начали возводить баррикады Общество, 00:18
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Правозащитники сообщили о 120 задержанных в день выборов в Белоруссии

По данныи правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты, активисты, а также проголосовавшие граждане

В день основных выборов президента Белоруссии были задержаны более 120 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Эти данные действительны на 01:00 мск 10 августа.

По данным на сайте центра, в Минске были задержаны 54 человека. Позже это количество возросло до 61. Среди них «Весна» указывает, например, наблюдательницу на участке № 49, которая сообщила мужу, что задержана по подозрению в препятствовании выборам, журналиста телеканала «Белсат», а также избирателей, которых задержали рядом с участками.

Один человек был «избит ОМОНом», его забрала скорая помощь, отмечает «Весна».

В других городах Белоруссии, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. Позднее «Весна» расширила список до 79 человек. По данным правозащитников, в регионах были задержаны журналисты, наблюдатели на участках, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк. Также центр уточнил, что один человек был задержан в Гродно «за то, что пел «Перемен» (песня Виктора Цоя — РБК.)».

СМИ сообщили о задержаниях в Белоруссии после окончания выборов
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

В списки «Весны» также включены люди, которые не выходили на связь с 8 августа.

Ранее, 9 августа, стало известно о задержании трех журналистов российского телеканала «Дождь» в Минске. Позже телеканал сообщил о том, что в квартире, которую они снимали в столице Белоруссии, прошли обыски. В МИД страны заявили, что задержанным «скорее всего» придется покинуть Белоруссию.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Вечером того же дня журналистов отпустили, они вернулись в Россию.

Помимо этого, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщала о задержании двух стрингеров, которые работают на канал.

Вечером 9 августа стало известно о более массовых задержаниях. Telegram-канал NEXTA Live сообщал, что задержания прошли «по всей стране».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, акции протеста, Минск, задержания
Материалы по теме
Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске
Общество
МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах
Общество
Наблюдатели от России не нашли нарушений на выборах в Белоруссии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter