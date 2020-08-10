МВД Белоруссии из-за протестов собрало заседание оперативного штаба

МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске, где после завершения президентских выборов начались столкновения между ОМОН и недовольными первыми результатами голосования. Об этом заявила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

«Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление», — сказала она.

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